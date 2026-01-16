Kiedy mecze Ligi Konferencji? Kiedy runda play-off?

Lech Poznań i Jagiellonia Białystok rozegrają mecze w fazie play-off w Lidze Konferencji. Oto kiedy zagrają o awans do 1/8 finału.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Trofeum Ligi Konferencji

Lech i Jagiellonia w lutym zagrają o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji

W tej edycji Ligi Konferencji w fazie zasadniczej występowały aż cztery polskie kluby. Tylko Legia Warszawa odpadła na tym etapie rozgrywek. Natomiast Raków Częstochowa niespodziewanie zajął drugie miejsce i wywalczył bezpośredni awans do 1/8 finału.

Dzięki temu zespół spod Jasnej Góry uniknie baraży w przeciwieństwie do pozostałych dwóch polskich drużyn. Lecha Poznań i Jagiellonię Białystok czekają jeszcze spotkania w 1/16 finału. Kluby w fazie ligowej zajęły kolejno 11. i 17. miejsce w tabeli.

W czwartkowe popołudnie odbędzie się losowanie par w rundzie play-off. Mecze, w których udział wezmą Kolejorz i Jaga, zostaną rozegrane 19 i 26 lutego.

Następnie 27 lutego rozlosowana zostanie drabinka już do samego finału, który będzie miał miejsce 27 maja na Red Bull Arena w Lipsku. Z kolei Raków będzie musiał poczekać do 12 i 19 marca, kiedy to odbędą się spotkania 1/8 finału.

