Losowanie Ligi Konferencji: gdzie oglądać? Transmisja (16.01.2026)

Losowanie fazy play off Ligi Konferencji, gdzie obejrzeć?
Trzy polskie kluby zagrają na wiosnę w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Jedna z nich, czyli Raków Częstochowa wywalczył bezpośredni awans do 1/8 finału. Z kolei dwaj nasi przedstawiciele, czyli Lech Poznań i Jagiellonia Białystok zagrają w fazie play-off. W piątek (16 stycznia) poznają rywala, z którym zmierzą się w dwumeczu o awans do najlepszej szesnastki rozgrywek. Wśród potencjalnych rywali Kolejorza jest KuPS Kuopio i Shkendija. Z kolei Duma Podlasia może trafić na Fiorentinę lub HNK Rijekę.
Losowanie Ligi Konferencji, transmisja w TV
Ceremonia losowania baraży Ligi Konferencji będzie transmitowana w telewizji. Losowanie można oglądać na kanale Polsat Sport 1. Start o godzinie 13:00 w piątek 16 stycznia 2026 roku.
Losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji, transmisja online
Losowanie baraży Ligi Konferencji będzie również można oglądać w internecie. Wystarczy dostęp do usługi Polsat Box Go. Ponadto darmowa transmisja będzie dostępna na oficjalnej stronie UEFA.com.
Losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji, o której?
O awans do 1/8 finału walczy szesnaście drużyn, które zmierzą się ze sobą, aby wyłonić osiem drużyn, które dołączą do pozostałych klubów. Początek losowania par barażowych Ligi Konferencji w piątek 16 stycznia 2026 roku o godzinie 13:00.