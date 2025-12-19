Kiedy losowanie Ligi Konferencji?
Losowanie kolejnej fazy Ligi Konferencji 2025/2026 z punktu widzenia polskiego kibica zapowiada się niezwykle interesująco. Ceremonia losowania par w rundzie play-off została zaplanowana na 16 stycznia. Mecze na tym etapie rozgrywek odbędą się 19 oraz 26 lutego.
Całość wydarzenia będzie tradycyjnie transmitowana na żywo w internecie. Transmisję z losowania będzie można śledzić bezpłatnie na stronie UEFA.com oraz na oficjalnym kanale UEFA w serwisie YouTube.
W kolejnej fazie Ligi Konferencji znalazły się następujące zespoły: KuPS, Shkendija, Lech Poznań, Samsunspor, Noah, Drita, Celje, AZ Alkmaar, Zrinjski Mostar, Sigma Ołomuniec, Lausanne-Sport, Crystal Palace, Jagiellonia Białystok, Omonia Nikozja, Fiorentina oraz Rijeka.
Lech Poznań może trafić na Shkendiję lub KuPS. Wydaje się natomiast, że trudniejsze wyzwanie może czekać Jagiellonię Białystok, której na drodze mogą stanąć Fiorentina lub Rijeka.
Tymczasem dopiero w 1/8 finału Ligi Konferencji rywalizację w nowym roku wznowi Raków Częstochowa. Zespół spod Jasnej Góry może na tym etapie rozgrywek zmierzyć się z kimś z czwórki: Jagiellonia Białystok, Omonia Nikozja, Rijeka lub Fiorentina.
Finał rozgrywek odbędzie się 27 maja. Stadionem, na którym rozegrane zostanie najważniejsze spotkanie w tej edycji Ligi Konferencji, będzie Red Bull Arena w Lipsku. Obiekt ten może pomieścić w międzynarodowych rozgrywkach ponad 45 tysięcy widzów.