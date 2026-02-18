Jagiellonia poznała sędziego na mecz z Fiorentiną. Austriak poprowadzi hit

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Austriak Sebastian Gishamer arbitrem meczu Jagiellonia – Fiorentina

Jagiellonia Białystok wie już, kto będzie rozjemcą w nadchodzącym meczu z Fiorentiną. Na głównego arbitra tego starcia wyznaczono Sebastiana Gishamera z Austrii. Na liniach pomagać mu będą Roland Riedel oraz Santino Schreiner. Funkcję arbitra technicznego pełnić będzie Walter Altmann. Za system VAR odpowiadać mają Manuel Schuettengruber oraz Josef Spurny.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek 19 lutego o godzinie 21:00 w Białymstoku. Rewanż zaplanowano tydzień później we Florencji. Dla Jagiellonii będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu. Na Podlasie przyjeżdża uznana marka europejskiego futbolu, co dodatkowo podgrzewa atmosferę wokół meczu.

Sytuacja Fiorentiny jest jednak złożona. Włoski zespół skupia się przede wszystkim na walce o utrzymanie w Serie A. Drużyna znajduje się w strefie spadkowej i traci trzy punkty do bezpiecznego miejsca. To sprawia, że rozgrywki ligowe mają dla niej kluczowe znaczenie. Można więc spodziewać się rotacji w składzie na mecz w Białymstoku.

W kadrze Fiorentina zabraknie kilku istotnych zawodników. Nie zagrają Moise Kean oraz Dodo. Kontuzje wykluczyły De Geę i Solomona. Na liście zgłoszonej do UEFA nie znaleźli się Bresciannini, Rugani i Christensen. Gudmundsson ma być oszczędzany na ligowe starcie z Pisa. Zespół Adriana Siemieńca stoi więc przed dużą szansą, aby przed własną publicznością wywalczyć korzystny wynik przed rewanżem we Włoszech.

Zobacz również: Głośne odejście z Cracovii. Po blisko ćwierć wieku