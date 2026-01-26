Jagiellonia Białystok w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji będzie musiała radzić sobie bez Afimico Pululu. Klub opublikował oficjalny komunikat w tej sprawie.

Michał Kość/ PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa

Jagiellonia bez Pululu w LKE. Tyle będzie pauzował

Druga część sezonu PKO BP Ekstraklasy rusza już w ten piątek. W przedostatni dzień stycznia odbędą się dwa spotkania – Zagłębie Lubin kontra GKS Katowice i Radomiak Radom versus Arka Gdynia. W sobotę do gry przystąpi Jagiellonia Białystok, która zmierzy się z Widzewem Łódź. Podopieczni Adriana Siemieńca to jedna z trzech polskich ekip, które na wiosnę będą rywalizowały w europejskich pucharach.

Białostoczanie 19 lutego na własnym stadionie podejmą Fiorentinę. W pierwszej odsłonie dwumeczu 1/16 finału Ligi Konferencji na pewno zabraknie Afimico Pululu. Napastnik w ostatnim starciu fazy ligowej obejrzał czerwoną kartkę – 26-latek nie dokończył rywalizacji z AZ Alkmaar. Jak długo będzie pauzował król strzelców poprzedniej edycji LKE?

– Informujemy, że decyzją UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body Afimico Pululu został zawieszony na jeden mecz w rozgrywkach Ligi Konferencji UEFA za czerwoną kartkę obejrzaną podczas meczu z AZ Alkmaar. W związku z tym nasz napastnik będzie pauzował w pierwszym starciu fazy play-off przeciwko Fiorentinie (19.02 w Białymstoku) – czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez klub.

Pululu, którgo kontrakt wygasa po zakończeniu tego sezonu, wzbudza ogromne zainteresowanie innych ekip. Snajper rozmawia z 17-krotnym mistrzem kraju, a także trafił na listę życzeń uczestnika Ligi Europy.