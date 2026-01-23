Pululu rozmawia z 17-krotnym mistrzem kraju. Transfer coraz bliżej

Afimico Pululu może odejść z Jagiellonii Białystok już podczas zimowego okienka transferowego. 26-letni napastnik prowadzi bowiem bardzo intensywne rozmowy z ukraińskim Dynamem Kijów - ujawnił Kacper Tomczyk ze stacji telewizyjnej TVP Sport.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Dynamo Kijów może sprowadzić Afimico Pululu

Afimico Pululu ma ważny kontrakt z Jagiellonią Białystok tylko do 30 czerwca 2026 roku. Jak dotąd strony nie znalazły porozumienia w sprawie jego przedłużenia, dlatego 26-letni napastnik mógłby latem odejść bez kwoty odstępnego. Niewykluczone jednak, że reprezentant Demokratycznej Republiki Konga opuści ekipę Żółto-Czerwonych już zimą, co pozwoliłoby włodarzom Dumy Podlasia zarobić pieniądze na sprzedaży swojej gwiazdy.

Jak podaje Kacper Tomczyk ze stacji „TVP Sport”, Pululu prowadzi bowiem intensywne rozmowy z Dynamem Kijów. Jagiellonia najchętniej zatrzymałaby snajpera do końca sezonu, nawet kosztem jego późniejszego darmowego odejścia.

Naciski samego zawodnika mogą jednak przyspieszyć przenosiny, do których może dojść już w najbliższych dniach. W tym momencie to właśnie 17-krotny mistrz Ukrainy ma największe szanse na zakontraktowanie skutecznego atakującego.

Afimico Pululu z powodzeniem występuje w barwach zespołu z Białegostoku od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się do Polski z niemieckiego SpVgg Greuther Fuerth. Wychowanek FC Basel w kampanii 2023/2024 sięgnął z Jagiellonią po mistrzostwo PKO BP Ekstraklasy. W trwającym sezonie rozegrał 29 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 2 asysty. Według portalu „Transfermarkt” jego aktualna wartość rynkowa jest szacowana na 4 miliony euro.