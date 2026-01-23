Pululu trafił pod lupę uczestnika Ligi Europy!

Afimico Pululu cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jak podaje serwis Meczyki.pl napastnik trafił na listę życzeń Sturm Graz. Kontrakt z Jagiellonią Białystok wygasa po sezonie.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Sturm Graz obserwuje Afimico Pululu

Afimico Pululu po prawie trzech latach zamierza opuścić Ekstraklasę. Nie ulega wątpliwości, że napastnik rozważa zmianę klubu, ponieważ jego kontrakt wygasa po sezonie. Choć Jagiellonia Białystok chce go zatrzymać, zawodnik skłania się ku grze za granicą. Niemniej jednak rozgrywki w kampanii 2025/2026 powinien dokończyć w obecnym zespole. Tak przynajmniej przekonywała Duma Podlasia.

W kontekście przyszłości Pululu pojawia się coraz więcej informacji o możliwym transferze w styczniu. Z informacji TVP Sport wynika, że pozyskanie reprezentanta DR Konga rozważa Dynamo Kijów. Zupełnie inny kierunek sugeruje serwis Meczyki.pl.

Ich zdaniem 26-latek przykuł uwagę jednego z austriackich klubów. Sprowadzenie dziewiątki rozważa Sturm Graz, czyli uczestnik Ligi Europy oraz 3. drużyna austriackiej Bundesligi. Problem ma stanowić jednak kwestia wynagrodzenia. Panuje przekonanie, że nie będą w stanie spełnić oczekiwań finansowych, jakie ma Afimico Pululu. Tomasz Włodarczyk zasugerował, że otoczenie piłkarza domaga się ok. miliona euro rocznie. Jest to mniej więcej pensja na poziomie najlepszych zawodników innego polskiego klubu – Widzewa Łódź.

Pululu podczas pobytu w Białymstoku zagrał dla Jagiellonii w 116 meczach, w których zdobył 48 goli i zaliczył 11 asyst. W poprzednim sezonie był królem strzelców Ligi Konferencji z dorobkiem 8 bramek.