Ile zespołów awansuje do 1/8 finału LKE? Boniek wskazał faworytów

Raków Częstochowa, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok powalczą na wiosnę w Lidze Konferencji. Jednak tylko ci pierwsi unikną baraży. Zbigniew Boniek w rozmowie z "Polsatem Sport" prognozuje dwa zespoły w 1/8 finału.

Dwa zespoły z Polski w 1/8 finału LKE

Faza ligowa Ligi Konferencji Europy w sezonie 2025/26 dobiegła końca. Wiemy już, że Raków Częstochowa awansował bezpośrednio do fazy pucharowej, a nawet zajął drugie miejsce w całej tabeli. Z kolei Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok zagrają w barażach o awans do kolejnego etapu rozgrywek. Obaj rywale naszych klubów zostaną poznani w połowie stycznia.

Z pewnością jednak można być dobrej myśli, bowiem oba te zespoły zaprezentowały się z dobrej strony i niewiele zabrakło do tego, aby uzyskać bezpośredni awans do fazy pucharowej. Niemniej oczywiście najmocniej zawiodła Legia Warszawa, która tym razem słabo zaprezentowała się w Europie. Po zakończeniu tego etapu rozgrywek swoimi odczuciami podzielił się Zbigniew Boniek, który w rozmowie z „Polsatem Sport” podzielił się swoimi przewidywaniami co do dalszych etapów tych rozgrywek.

– Według mnie, w 1/8 finału LK będziemy mieli na pewno dwie drużyny, a przy odrobinie szczęścia, jeżeli Jagiellonia sprawi niespodziankę, możemy mieć nawet trzech przedstawicieli na wiosnę. Jeśli do 1/8 finału przebiją się tylko dwa nasze zespoły, to i tak będzie to dobry wynik, a jeżeli uda się to całej trójce, to będzie to wynik bardzo dobry, który zaprocentuje dodatkowymi punktami w rankingu – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z „Polsatem Sport”

