Lech, Jagiellonia i Raków czekają na rywali. Oto potencjalne pary fazy pucharowej

Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Raków Częstochowa zagrają w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Ekipa z Podlasia i Kolejorz swoich rywali w fazie play-off poznają 16 stycznia.

PressFocus Na zdjęciu: Yannick Agnero, Mikael Ishak

Jagiellonia, Lech i Raków zagrają w fazie pucharowej Ligi Konferencji

Raków znakomicie zaprezentował się w fazie ligowej Ligi Konferencji. W czwartek wygrał z Omonią Nikozja i zajął drugie miejsce w tabeli, dzięki czemu bezpośrednio awansował do 1/8 finału. W każdej kolejnej rundzie mecz rewanżowy zawsze będzie grał u siebie, a na pierwszy Strassbourg może trafić dopiero w finale.

Lech Poznań dzięki wygranej z Sigmą Ołomuniec zmagania zakończył na pozycji 11 i w lutym będzie rywalizował w fazie play-off. Na tym etapie zmierzy się z Shkendiją lub KuPS – rywalami będącymi jak najbardziej w zasięgu Kolejorza. Jeśli awansuje to zmierzy się z kimś z pary Rayo Vallecano – Szachtar Donieck.

Jagiellonia w czwartek zremisowała z kolei z AZ Alkmaar i zakończyła fazę ligową na 17. lokacie. To sprawiło, że teraz czekać ją będzie rywalizacja z Fiorentiną lub Rijeką. W przypadku wygranej może natomiast trafić na Raków lub Strassbourg.

Potencjalni rywale polskich drużyn w fazie pucharowej Ligi Konferencji:

Faza play-off

Lech vs Shkendija/KuPS

Jagiellonia vs Fiorentina/Rijeka

1/8 finału:

Raków/Strasbourg vs Jagiellonia/Omonia/Rijeka/Fiorentina

Lech/Shkendija/KuPS/Samsunspor vs Rayo/Szachtar

Losowanie odbędzie się 16 stycznia, a mecze fazy-play off 19 i 26 lutego.

