Raków przypieczętował awans! Arda postawiła trudne warunki [WIDEO]

Raków Częstochowa wywalczył awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. W rewanżowym meczu po trudnym boju wygrali z Ardą Kyrdżali (2:1). To drugi awans Medalików do fazy zasadniczej europejskich pucharów.

Raków Częstochowa nie bez problemów, ale awansował do fazy ligowej Ligi Konferencji. Choć po pierwszej połowie wydawało się, że dwumecz z Ardą Kyrdżali jest rozstrzygnięty, tak po zmianie stron Bułgarzy nawiązali kontakt. Ostatecznie podopieczni Marka Papszuna wyszarpali zwycięstwo w doliczonym czasie gry, przypieczętowując grę na jesień w europejskich pucharach.

Na otwarcie wyniku kibice nie musieli długo czekać, ponieważ już w 2. minucie padła pierwsza bramka. Raków zaskoczył rywali piorunującym początkiem, a piłkę w siatce umieścił Peter Barath. Węgier oddał strzał zza pola karnego, a futbolówka po rykoszecie zmieniła tor lotu, przez co kompletnie zmyliła bramkarza gospodarzy.

Jednobramkowe prowadzenie polskiego zespołu trwało niemal godzinę. W 59. minucie Zoran Arsenić faulował w polu karnym gracza gospodarzy, przez co sędzia wskazał na jedenasty metr od bramki. Do futbolówki podszedł Antonio Vutov, który zamienił rzut karny na gola.

Po zdobyciu wyrównującego trafienia Arda złapała wiatr w żagle. Natomiast wszystko zmieniło się w 70. minucie po czerwonej kartce Georgiego Nikolova. Napastnik zobaczył kartkę za wejście nakładką w rywala, przez co arbiter wyrzucił go z boiska bez chwili zastanowienia. Raków próbował zdobyć drugą bramkę, ale brakowało skuteczności. Finalnie w doliczonym czasie gry sędzia podyktował rzut karny dla zespołu z Częstochowy, którego po dobitce na bramkę zamienił Ivi Lopez. Arda kończyła mecz w dziewięciu.

Arda 1:2 Raków (59′ Vutov – 2′ Barath, 90+3′ Ivi Lopez)