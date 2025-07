Trener Legii zabrał głos przed meczem z Aktobe. Mówi o sytuacji w klubie

Mateusz Piotrowski Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Trener Legii przed meczem w Lidze Europy

Legia Warszawa zmierzy się w najbliższy czwartek z zespołem Aktobe. Mecz ten będzie pierwszym starciem stołecznego klubu w nowym sezonie i pod nową batutą. Edward Iordanescu przyszedł z klubu z jasnym celem, ale obecna sytuacja kadrowa zespołu jest daleka od idealnej.

Warto bowiem powiedzieć, że to tej pory do Wojskowych dołączył tylko jeden piłkarz, a mianowicie Petar Stojanović. Czynione są oczywiście zabiegi w celu pozyskania kolejnego gracza, ale nie będzie to łatwe. Mówi się o transferze napastnika za trzy miliony euro, co byłoby rekordem transferowym ligi.

Przed meczem z Aktobe głos na temat sytuacji kadrowej oraz urazów zabrał trener warszawskiej Legii, Edward Iordanescu.

– Nie mamy bardzo szerokiej kadry. Mamy parę problemów zdrowotnych w drużynie. Oczekuję, że dzisiaj, albo jutro rano, otrzymam ostateczną informację w sprawie urazów. Nie są to poważne kontuzje, ale mogą one się pogorszyć. Być może niektórzy piłkarze będą niedostępni na jutrzejszy mecz – stwierdził szkoleniowiec.

– Chciałbym wypełnić luki w zespole jak najszybciej. Nie zależy mi na ilości, a na jakości. Nie zamierzam popełniać błędów przy wyborze piłkarzy. Wolę analizować zawodników z różnych perspektyw. Chcę być pewny, że transfery dadzą nam jakość – dodał.

