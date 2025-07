Sergio Barcia odchodzi z Legii. Wiemy, gdzie trafi Hiszpan [NOWE INFORMACJE]

Choć z przyjściem Sergio Barcii wiązano w Legii duże nadzieje, to okazały się onne płonne. Hiszpański obrońca nie dostał zbyt wielu szans i obustronna frustracja rosła. Teraz okazuje się, że Barcia odejdzie. Goal.pl ustalił, gdzie ostatecznie trafi.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Sergio Barcia

Zapowiadał się bardzo dobrze

Kiedy rok temu Sergio Barcia podpisał kontrakt z Legią, większość kibiców Legii była bardzo zadowolona. Wydawało się, że to dobry ruch, a i sam piłkarz postawił na Polskę, mimo że miał kilka innych propozycji odchodząc z Mirandes. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Barcia nie przekonał do siebie Goncalo Feio, szybko wypadł z orbity jego zainteresowania i wiadomo było, że jego dni w Legii mogą być policzone. Bilans? W lidze 7 meczów i 1 gol. Ogólnie to 15 spotkań, 2 gole i asysta.

Czas na Wyspy Kanaryjskie

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że piłkarz odejdzie na wypożyczenie. Potwierdził to w trakcie konferencji prasowej Edward Iordanescu, nie precyzując jednak gdzie trafi Barcia. W Hiszpanii przewijały się dwie nazwy. Spoting Gijon i Las Palmas. Goal. pl potwierdził we własnych źródłach, że sprawa jest już przesądzona. Nowym klubem Barcii będzie właśnie Las Palmas, a więc zespół drugiej ligi hiszpańskiej, który spadł z La Liga.



Zarówno Legia, jak i Las Palmas, w oficjalnych komunikatach potwierdziły już powyższą informację.