Mecze Lecha i Legii w otwartej telewizji. Wiadomo, gdzie oglądać zmagania w Europie

Legia Warszawa oraz Lech Poznań powalczą o awans do kolejnej rundy eliminacji europejskich pucharów. Oba te dwumecze będzie można śledzić na antenie Telewizji Polskiej.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Kamera TVP

Gdzie oglądać mecz polskich drużyn w eliminacjach LM, LE i LKE?

Jak do tej pory wszystkie polskie kluby grają nadal eliminacjach zarówno Ligi Mistrzów, jak i Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy. Zespół Lecha Poznań zapewnił sobie już udział w fazie ligowej LKE, ale walka trwa o grę w LM lub LE, ale i również inne ekipy mają dość dobrą drogę do jesieni w Europie. Jagiellonia i Raków poznali potencjalnych rywali w ostatniej rundzie el. Ligi Konferencji

Najpierw jednak trzeba przejść najbliższych rywali. W przypadku zespołu Kolejorza jest to mocny zespół Crveny zvezdy. Serbowie już w tym tygodniu przyjadą do Poznania, a za tydzień odbędzie się rywalizacja w Belgradzie. Oba te mecze kibice będą mogli obejrzeć w TVP. Publiczny nadawca poinformował o nabyciu praw do tych spotkań w mediach społecznościowych.

Z kolei Legii Warszawa w czwartek 7 sierpnia zmierzy się z ekipą AEK-u Larnaka. Pierwsze starcie odbędzie się na Cyprze, ale tydzień później to ekipa z tej słonecznej wyspy przyjedzie do Warszawy. Tutaj również Telewizja Polska poinformowała, że przeprowadzi transmisje.

Co z pozostałymi drużynami? Domowy mecz Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa pokaże także publiczny nadawca. Jeśli chodzi o Jagiellonię Białystok i starcie z Silkeborgiem, to jak na razie nie wiadomo, kto pokaże ten mecz.

