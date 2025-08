Marc Gual zostanie w Ekstraklasie?! Trzy kluby zapytały o gracza Legii

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Marc Gual

Marc Gual na radarze Widzewa, Pogoni oraz Górnika Zabrze

Legia Warszawa w ostatnim czasie nie może narzekać na obsadę pozycji napastnika. Po sprowadzeniu do klubu za rekordową kwotę Milety Rajovicia, pozycja ta wydaje się być obsadzona dość mocno. Przynajmniej jeśli chodzi o liczbę graczy i to, co na papierze. Powrót do formy Jeana-Pierre’a Nsame spowodował nawet, że to on stał się w tym momencie pierwszym naparstkiem stołecznego klubu.

Tym samym wobec obecności także Ilji Szkurina pozycję w składzie stracił Marc Gual. Hiszpan właściwie znajduje się na wylocie z zespołu Edwarda Iordanescu i wiele wskazuje, że tego lata opuści klub. W ostatnim czasie mówi się o przenosinach do Rio Ave, ale Tomasz Włodarczyk w programie „Pogadajmy o piłce” na kanale „Meczyki.pl” przekazał także wieści ws. zainteresowania w z PKO Ekstraklasy. O Guala pytać miały bowiem trzy zespoły: Widzew Łódź, Pogoń Szczecin oraz Górnik Zabrze.

Marc Gual w tym sezonie rozegrał dla Legii Warszawa dwa mecze. W poprzedniej kampanii wystąpił dla tej ekipy 48 razy i 19-krotnie trafił do siatki rywala. Zaliczył także osiem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-letniego Hiszpana na 1,5 miliona euro.

