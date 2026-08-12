Inter może zaskoczyć niespodziewanym transferem. Pierwsze kontakty

Inter pracuje nad sprowadzeniem Djeda Spence'a, ale może na tym nie poprzestać. Według "Sky Sport" Nerazzurri zainteresowali się również Malickiem Fofaną z Olympique Lyon.

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Fofana nową opcją dla Interu

Inter szuka kolejnych możliwości wzmocnienia bocznych sektorów boiska. Klub prowadzi rozmowy z Tottenhamem w sprawie Spence’a, który ma wypełnić lukę po Denzelu Dumfriesie. Jednocześnie możliwe odejście Luisa Henrique do Romy sprawia, że działacze analizują pozyskanie bardziej ofensywnego zawodnika.

Na pierwszy plan wysunął się Fofana. Według „Sky Sport” 21-letni Belg został zaproponowany Interowi, a jego kandydatura wzbudziła zainteresowanie klubu. Doszło już do pierwszych kontaktów rozpoznawczych, choć formalne negocjacje z Lyonem jeszcze się nie rozpoczęły.

Istotnym problemem może okazać się cena. Lyon oczekuje za swojego zawodnika ponad 30 milionów euro. Inter może rozważyć transfer definitywny lub wypożyczenie z prawem albo obowiązkiem wykupu. Nerazzurri analizują Fofanę także dlatego, że pozyskanie Moussy Diaby’ego oraz Nico Gonzaleza jest skomplikowane.

Belg trafił do Lyonu w styczniu 2024 roku z Gent. Francuski klub zapłacił 17 milionów euro oraz zapisał kolejne pięć milionów w bonusach. Gent zagwarantował sobie również 20 procent kwoty z przyszłej sprzedaży zawodnika.

Inter musi liczyć się z konkurencją ze strony Tottenhamu, który od dłuższego czasu obserwuje Fofanę. Atutem Nerazzurrich mogą być dobre relacje z reprezentującą piłkarza agencją Roc Nation Sports.