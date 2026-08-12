Widzew Łódź ruszył po wychowanka Liverpoolu. Oferta złożona

Widzew Łódź złożył ofertę za wychowanka Liverpoolu i byłego piłkarza akademii Man United. Ich celem jest Harvey Blair - donosi Sacha Tavolieri. Obecnie 22-latek gra w Portsmouth na poziomie Championship.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew Łódź złożył ofertę. Na radarze Harvey Blair

Widzew Łódź wciąż rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami. Od kilku dni oficjalnie w klubie jest Łukasz Masłowski, który przejął rolę dyrektora pionu sportowego. Można więc przypuszczać, że ofensywa transferowa dopiero ruszy. W mediach pojawiły się informacje, że łódzki klub złożył ofertę za piłkarza grającego w Championship. Jest nim Harvey Blair, 22-letni skrzydłowy.

Blair to wychowanek Liverpoolu, w którym szkolił się od 2015 do 2024 roku. Nigdy jednak nie zadebiutował w pierwszym zespole. Zanim trafił do The Reds, był związany z akademią Manchesteru United. Latem 2024 roku przeniósł się do Portsmouth za 350 tysięcy euro.

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Z informacji, jakie podał Sacha Tavolieri, wynika, że Widzew złożył ofertę za piłkarza. Jej warunki nie zostały jednak ujawnione. Dziennikarz dodał jedynie, że sytuacje Anglika obserwuje bacznie także Ferencvaros oraz Servette FC.

W poprzednim sezonie Blair rozegrał tylko 16 meczów w barwach Portsmouth. Głównie wchodził z ławki. Na początku sezonu nie mógł grać ze względu na kontuzję uda, a w trakcie sezonu doznał kontuzji biodra, która wykluczyła go na kilka tygodni. Łącznie w barwach drugoligowego zespołu uzbierał 28 spotkań, w których strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę.