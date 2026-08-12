Widzew Łódź ruszył po wychowanka Liverpoolu. Oferta złożona

11:51, 12. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sacha Tavolieri

Widzew Łódź złożył ofertę za wychowanka Liverpoolu i byłego piłkarza akademii Man United. Ich celem jest Harvey Blair - donosi Sacha Tavolieri. Obecnie 22-latek gra w Portsmouth na poziomie Championship.

Aleksandar Vuković
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew Łódź złożył ofertę. Na radarze Harvey Blair

Widzew Łódź wciąż rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami. Od kilku dni oficjalnie w klubie jest Łukasz Masłowski, który przejął rolę dyrektora pionu sportowego. Można więc przypuszczać, że ofensywa transferowa dopiero ruszy. W mediach pojawiły się informacje, że łódzki klub złożył ofertę za piłkarza grającego w Championship. Jest nim Harvey Blair, 22-letni skrzydłowy.

Blair to wychowanek Liverpoolu, w którym szkolił się od 2015 do 2024 roku. Nigdy jednak nie zadebiutował w pierwszym zespole. Zanim trafił do The Reds, był związany z akademią Manchesteru United. Latem 2024 roku przeniósł się do Portsmouth za 350 tysięcy euro.

Oglądaj mecze Ekstraklasy, Premier League i La Liga ZA DARMO. Odbierz dostęp na 3 miesiące do CANAL+ w promocji STS dla nowych klientów z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z informacji, jakie podał Sacha Tavolieri, wynika, że Widzew złożył ofertę za piłkarza. Jej warunki nie zostały jednak ujawnione. Dziennikarz dodał jedynie, że sytuacje Anglika obserwuje bacznie także Ferencvaros oraz Servette FC.

W poprzednim sezonie Blair rozegrał tylko 16 meczów w barwach Portsmouth. Głównie wchodził z ławki. Na początku sezonu nie mógł grać ze względu na kontuzję uda, a w trakcie sezonu doznał kontuzji biodra, która wykluczyła go na kilka tygodni. Łącznie w barwach drugoligowego zespołu uzbierał 28 spotkań, w których strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości