Chelsea wyciągnęła piłkarza z La Ligi. Alonso dopiął swego

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Oficjalnie: Pep Chavarria przechodzi do Chelsea

Chelsea poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Pepa Chavarrii z Rayo Vallecano. 28-letni lewy obrońca po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2031 roku. Kwota tej transakcji wyniosła niespełna 20 milionów euro. Hiszpan będzie teraz rywalizował o miejsce w podstawowym składzie londyńskiego zespołu.

Boczny defensor, o którego sprowadzenie poprosił Xabi Alonso, jest już w Londynie i rozpoczął treningi z drużyną The Blues. – Jestem bardzo podekscytowany. To dla mnie spełnienie marzeń, ponieważ Chelsea jest jednym z największych klubów na świecie. Przede mną wielka szansa, ale jestem gotowy ciężko pracować, aby pomóc naszemu zespołowi osiągać sukcesy – powiedział Hiszpan po podpisaniu umowy.

Pep Chavarria z powodzeniem występował w barwach wspomnianego wyżej Rayo Vallecano od sierpnia 2022 roku, kiedy przeniósł się do madryckiej ekipy za niespełna 2 miliony euro z Realu Saragossa. Wcześniej grał jeszcze w UE Olot oraz UE Figueres, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Doświadczony wahadłowy w ostatniej kampanii rozegrał 44 mecze, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty.