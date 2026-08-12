Gwiazda Premier League odrzuciła lukratywną ofertę. Nie zagra w Arabii

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Iliman Ndiaye

Iliman Ndiaye odmówił przeprowadzki do Al-Hilal

Iliman Ndiaye podczas obecnego letniego okienka transferowego może opuścić Everton. Chrapkę na pozyskanie 26-letniego skrzydłowego ma wiele klubów z całego świata, ale wiadomo już, że prawy napastnik nie wyląduje w Arabii Saudyjskiej. Ndiaye woli bowiem kontynuować swoją karierę w Premier League, gdzie zdążył wyrobić sobie solidną markę.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, 43-krotny reprezentant Senegalu odmówił więc przeprowadzki do Al-Hilal. Saudyjski gigant oferował mu bardzo dobre warunki finansowe, lecz ogromne pieniądze nie skusiły zawodnika. Ndiaye może za to przenieść się do Liverpoolu, Manchesteru United, Manchesteru City, Chelsea, Arsenalu lub Tottenhamu Hotspur, którzy również zabiegają o jego podpis.

Senegalski gwiazdor przeprowadził się do wyżej wspomnianego Evertonu w 2024 roku z Olympique’u Marsylia za około 18 milionów euro i szybko stał się kluczową postacią zespołu prowadzonego przez Davida Moyesa. W poprzednim sezonie rozegrał 34 mecze, zdobył sześć bramek oraz zanotował trzy asysty.

Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co zapewnia klubowi z Hill Dickinson Stadium mocną pozycję negocjacyjną. Wartość rynkowa atakującego wynosi mniej więcej 55 milionów euro.