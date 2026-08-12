Barcelona może pożegnać wielki talent przez transfer Rodriego

11:35, 12. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Barcelona może tego lata sprzedać Tommy'ego Marquesa, choć pomocnik miał trafić do pierwszego zespołu. Według SPORT plany wobec wychowanka zmieniły się przez starania o Rodriego.

Rodri
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fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri może zamknąć Marquesowi drogę

Barcelona wiązała z Marquesem duże nadzieje przed rozpoczęciem nowego sezonu. Pomocnik dobrze prezentował się na treningach i przekonał do siebie Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec dostrzegał podobieństwa między jego stylem a grą Frenkiego de Jonga. Szczególnie cenił prowadzenie piłki oraz umiejętność przełamywania linii rywala.

Sytuację wychowanka skomplikowały intensywne starania o Rodriego z Manchesteru City. Ewentualne przyjście reprezentanta Hiszpanii jeszcze bardziej zwiększyłoby konkurencję w środku pola. Flick ma już do dyspozycji między innymi Pedriego, De Jonga, Marca Bernala, Daniego Olmo oraz Fermina Lopeza.

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Według SPORT wcześniej Marques był poważnym kandydatem do gry w pierwszej drużynie. Miał otrzymać swój numer na koszulce i walczyć o swoje miejsce. Teraz Barcelona rozważa zupełnie inne rozwiązanie, które pozwoli zawodnikowi regularnie występować na poziomie seniorskim.

Katalończycy prowadzą rozmowy dotyczące sprzedaży pomocnika. Klub chce jednak zabezpieczyć swoją przyszłość poprzez umieszczenie w umowie klauzuli odkupu. Takie rozwiązanie pozwoliłoby Barcelonie zachować kontrolę nad dalszymi losami utalentowanego wychowanka.

Możliwe odejście nie oznacza więc, że klub przestał wierzyć w Marquesa. Barcelona nadal wysoko ocenia jego potencjał, ale przy obecnej konkurencji może mieć problem z zapewnieniem mu odpowiedniej liczby minut. Transfer Rodriego może ostatecznie przesądzić, że pomocnik będzie rozwijał się poza Camp Nou.