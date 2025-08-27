Ishak poza kadrą na mecz Ligi Europy. Lech Poznań podał powód

Lech Poznań w czwartek zagra rewanżowe spotkanie z Genk w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy. W kadrze na mecz nie znalazł się Mikael Ishak. Powodem ma być drobny uraz napastnika.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Mikael Ishak opuści mecz Genk – Lech w Lidze Europy!

Lech Poznań na jesień zagra prawdopodobnie w fazie ligowej Ligi Konferencji. Co prawda podopieczni Nielsa Frederiksena mają przed sobą rewanżowe starcie w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy, ale wynik pierwszego meczu nie pozostawia złudzeń. Kolejorz przed własną publicznością przegrał z KRC Genk aż (1:5). Na dodatek w rewanżu nie zagra największa gwiazda mistrza Polski.

Dzień przed meczem, czyli w środę (27 sierpnia) w mediach społecznościowych Lech Poznań poinformował o nieobecności Mikaela Ishaka. Kapitan nie poleciał z resztą zespołu do Belgii, a powodem są drobne problemy zdrowotne.

„Z drużyną do Belgii nie udał się Mikael Ishak. Kapitan poczuł ból i przeszedł w ostatnich dniach badania, które nie wykazały niczego poważnego. Nasz sztab profilaktycznie zdecydował o pozostawieniu Mikaela w Poznaniu, gdzie będzie przygotowywał się indywidualnie do niedzielnego spotkania z Widzewem” – napisał Lech Poznań w mediach społecznościowych.

Ishak ma za sobą fantastyczny początek sezonu. Jak dotąd wystąpił w 10 meczach, w których zdobył 9 bramek. Lada moment napastnik będzie świętował jubileuszowe trafienie, ponieważ brakuje mu tylko jednego trafienia do przełamania bariery 100 goli w klubie.

Najbliższą okazję, aby osiągnąć trzycyfrowy dorobek strzelecki będzie miał w weekend. Lech Poznań w niedzielę zmierzy się z Widzewem Łódź w ramach 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy.