Lech Poznań pożegnał się z obrońcą. To nie był udany transfer

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Elias Andersson odchodzi z Lecha Poznań, kontrakt rozwiązany

Lech Poznań nie może zaliczyć początku tego sezonu do zbyt udanych, ale nadal jest nadzieja, że uda się w tym sezonie zrealizować podstawowe cele. Jednym z nich z pewnością jest obrona mistrzowskiego tytułu, a drugim gra w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy.

Dużo pracy tego lata wykonano, aby wzmocnić odpowiednio zespół, ale to kosztuje. Dlatego też trzeba oczyścić kadrę z piłkarzy, którzy są mniej potrzebni, a właściwie to w ogóle. Jednym z takich graczy jest Elias Andersson. Szwedzki lewy obrońca w minionym sezonie jest bez występy w Kolejorza, a w poprzedniej kampanii uczynił to cztery razy. Teraz Lech poinformował o rozwiązaniu jego kontraktu za porozumieniem stron.

Elias Andersson do Poznania trafił w lipcu 2023 roku i w tym czasie rozegrał dla ekipy ze stolicy Wielkopolski w sumie 31 spotkań, w których czterokrotnie notował asystę. 29-latek nie był jednak pierwszym wyborem w ostatnim czasie, przez co decyzja o rozstaniu spodziewana była od dłuższego czasu. Serwis „Transfermarkt” wylecenia jednokrotnego reprezentanta Szwecji na 400 tysięcy euro.

