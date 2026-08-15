Liverpool od wielu tygodni rozmawiał z Paris Saint-Germain w sprawie transferu Ibrahimy Mbaye. Jak się okazuje, The Reds całkowicie wycofali się z walki o transfer młodego Senegalczyka - donosi Fabrizio Romano.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Ibrahim Mbaye nie trafi do Liverpoolu!

Liverpool przez wiele tygodni prowadził rozmowy w sprawie sprowadzenia Ibrahimy Mbaye z Paris Saint-Germain. Senegalczyk znajdował się na radarze The Reds, którzy kontaktowali się zarówno z francuskim klubem, jak i przedstawicielami zawodnika. Tymczasem Fabrizio Romano przekazał, że ostatecznie jednak angielski gigant zdecydował się wycofać z transferu młodego skrzydłowego.

Jak się okazuje, Liverpool uznał, że przeprowadzenie całej operacji na obecnych warunkach nie ma większego sensu. PSG oczekiwało bowiem bardzo dużych pieniędzy za 18-letniego zawodnika, a negocjacje nie zmierzały w kierunku porozumienia. W efekcie The Reds postanowili odpuścić temat Mbaye, choć nadal prowadzą rozmowy z paryskim klubem w sprawie Bradleya Barcoli.

Co ciekawe, jeszcze niedawno Liverpool rozważał sprowadzenie obu zawodników. Paris Saint-Germain oczekiwało za duet Bradley Barcola i Ibrahim Mbaye łącznie około 200 milionów euro, co okazało się dla The Reds zbyt dużym wydatkiem. Anglicy nadal są zainteresowani Francuzem, ale z transferu 18-latka całkowicie się wycofali.

Ibrahim Mbaye do tej pory rozegrał 42 spotkania w seniorskich barwach Paris Saint-Germain. Senegalczyk zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zgromadził na swoim koncie taką samą liczbę asyst.