PSG odrzuciło fortunę za swoją gwiazdę. Liverpool szykuje trzeci ruch

Paris Saint-Germain odrzuciło dwie oferty Liverpoolu za Bradleya Barcolę. "L’Equipe" ujawnia, że gigant z Ligue 1 oczekują za swojego skrzydłowego aż 160 milionów euro.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Liverpool nie odpuszcza. PSG odrzuciło już dwie potężne oferty

Paris Saint-Germain nie zamierza tanio żegnać się z Bradleyem Barcolą. Jak informuje „L’Equipe”, mistrzowie Francji odrzucili już dwie oferty Liverpoolu za 23-letniego skrzydłowego. Angielski klub nie powiedział jednak ostatniego słowa.

Liverpool najpierw zaproponował za reprezentanta Francji 100 milionów euro, ale ta kwota nie zrobiła na paryskim klubie wystarczającego wrażenia. Druga oferta była jeszcze wyższa i wynosiła 110 milionów euro. PSG również ją odrzuciło.

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Według ustaleń dziennika francuski gigant jest gotowy rozważyć sprzedaż Barcoli, ale tylko pod jednym warunkiem. Na stole musi pojawić się propozycja opiewająca na co najmniej 160 milionów euro. Paryżanie nie zamierzają schodzić ze swoich oczekiwań finansowych.

Co ciekawe, PSG jest przygotowane na scenariusz, w którym Barcola pozostanie w klubie przez cały sezon. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku, więc Francuzi mają komfort negocjacyjny i nie muszą podejmować decyzji pod presją czasu.

Liverpool wciąż pozostaje jednak zainteresowany transferem. „L’Equipe” przekazuje, że The Reds nie zamierzają rezygnować z 23-latka i w przyszłym tygodniu mogą przedstawić kolejną ofertę. Były zawodnik Olympique Lyon znalazł się tym samym w centrum jednej z najgorętszych transferowych sag tego lata.