FC Barcelona jest już niemal pogodzona z brakiem transferu Juliana Alvareza. Teraz Duma Katalonii rozgląda się za alternatywą dla Argentyńczyka. Na ich radarze znalazł się Georges Mikautadze z Villarrealu - donosi Ekrem Konur.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Georges Mikautadze wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona zaczyna przygotowywać się na wypadek fiaska transferu Juliana Alvareza. Katalończycy wciąż chcą pozyskać Argentyńczyka, ale trudności w rozmowach z Atletico Madryt sprawiają, że klub musi rozglądać się za innymi rozwiązaniami. Jak przekazuje Ekrem Konur, jednym z nich jest Georges Mikautadze z Villarrealu, który znalazł się na radarze Blaugrany.

Georges Mikautadze został wskazany jako jedna z alternatyw dla Juliana Alvareza. FC Barcelona miała już nawiązać kontakt w sprawie gruzińskiego napastnika, choć na ten moment nie doszło jeszcze do zaawansowanych negocjacji. Villarreal jest jednak otwarty na sprzedaż swojego zawodnika, a jego wartość może wynosić około 60-65 milionów euro.

25-letni napastnik trafił do Villarrealu latem 2025 roku i szybko zwrócił na siebie uwagę na hiszpańskich boiskach. Georges Mikautadze jest ceniony przede wszystkim za szybkość, umiejętności techniczne oraz skuteczność pod bramką rywala. FC Barcelona może więc postrzegać go jako ciekawą opcję, jeśli ostatecznie nie uda się doprowadzić do transferu Alvareza.

Georges Mikautadze dotychczas rozegrał 42 spotkania w koszulce Villarrealu. Reprezentant Gruzji zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 15 trafień, a także zaliczył sześć asyst.