Arteta ucina wszelkie spekulacje. Takiej deklaracji kibice Arsenalu potrzebowali

Arsenal może być spokojny o przyszłość Mikela Artety. Hiszpan jasno zadeklarował, że chce zostać na w ekipie z Emirates Stadium i podpisać z klubem nowy kontrakt.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arteta z ważnym komunikatem. Tego nie chciał już dłużej przemilczeć

Arsenal nie musi obawiać się, że po zakończeniu sezonu Mikel Arteta rozpocznie nowy rozdział w swojej karierze. Hiszpański szkoleniowiec, którego obecna umowa z ekipą z Premier League wygasa w przyszłym roku, jasno przedstawił swoje plany. Jak informuje „The Athletic”, 43-latek zamierza kontynuować pracę w londyńskim klubie.

Arteta podczas konferencji prasowej nie pozostawił kibicom większych powodów do niepokoju. Jego słowa były jednoznaczne. – Kibice nie muszą się o nic martwić, bo chcę tu być. Jestem niezwykle szczęśliwy – powiedział menedżer The Gunners.

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Hiszpan podkreślił również, że rozmowy dotyczące nowej umowy nie są obecnie powodem do nerwowości. Arteta jest przekonany, że odpowiedni moment na rozwiązanie kwestii kontraktu przyjdzie naturalnie.

– Jestem bardzo wdzięczny za współpracę z ludźmi, z którymi pracuję i kiedy tylko nadarzy się okazja, rozwiążemy ten problem. I to wszystko – rzekł trener.

Szkoleniowiec odniósł się również do komfortowej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie klub. Nie ma bowiem poczucia, że zbliżający się termin wygaśnięcia kontraktu powinien wpływać na codzienne funkcjonowanie zespołu. – Wszyscy czują się komfortowo, wiedząc, że czas trwania umowy nie będzie stanowił problemu – zaznaczył Arteta.

Na koniec raz jeszcze rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące swojej przyszłości. – Z pewnością chcę tu być i jestem tu bardzo szczęśliwy. Moje odczucia w klubie są takie same. W związku z tym wszyscy działają w naprawdę organiczny sposób – podsumował trener Kanonierów.

Dla Arsenalu to jasny sygnał. Arteta nie tylko chce zostać w klubie, ale również jest gotowy na dalszą współpracę. Nowy kontrakt wydaje się zatem kwestią czasu.