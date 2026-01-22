Fatalny błąd Skorupskiego w Lidze Europy [WIDEO]

Bologna zremisowała z Celtikiem 2:2 w meczu Ligi Europy. To spotkanie na długo zapamięta Łukasz Skorupski, który popełnił fatalny błąd przy pierwszej bramce dla Szkotów.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Skorupski sprezentował gola rywala

Łukasz Skorupski wrócił do wyjściowego składu Bologni po ponad dwumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją na mecz Ligi Europy z Celtikiem Glasgow. Polak jednak fatalnie rozpoczął czwartkowy pojedynek i sprezentował gola rywalom już w 6. minucie spotkania. Bramkarz fatalnie pomylił się przy wyprowadzeniu piłki, która po jego podaniu trafiła wprost pod nogi rywala. Maeda podał do Hatate, a ten wpakował futbolówkę do pustej siatki.

FATALNY błąd Łukasza Skorupskiego! 🫣❌



Bologna 0⃣:1⃣ Celtic



Jeszcze przed przerwą goście podwyższyli na 2:0 po golu Trusty’ego, choć od 34. minuty grali w dziesiątkę. Czerwoną kartkę otrzymał strzelec pierwszego gola. Rossoblu dopiero po zmianie stron wzięli się do odrabiania strat. Bramki Dallinga i Rowe’a pozwoliły Włochom wywalczyć jeden punkt.

Bologna ma na swoim koncie 12 punktów po siedmiu meczach fazy ligowej Ligi Europy i jest już praktycznie pewna występów w fazie play-off. Rossoblu mają natomiast nikłe szanse na zameldowanie się w pierwszej ósemce i bezpośredni awans do 1/8 finału. Oprócz zwycięstwa w ostatnim meczu, wiele innych wyników musiałoby ułożyć się po ich myśli.

