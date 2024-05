ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jesus Navas

Oficjalnie: Jesus Navas nie przedłuży umowy z Sevillą

Sevilla za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformowała, że Jesus Navas opuści hiszpański klub po zakończeniu aktualnego sezonu. Kontrakt prawego obrońcy z andaluzyjską drużyną obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku i już wiadomo, że nie zostanie przedłużony o kolejną kampanię. Co ciekawe, 38-letni wahadłowy podobno nawet nie otrzymał oferty nowej umowy od swojego macierzystego zespołu.

ℹ️ @JNavas, la mayor leyenda del #SevillaFC, comunica que se marcha al final de temporada. ⚪️🔴#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 16, 2024

Prawego obrońcę śmiało można nazwać legendą Sevilli – boczny defensor jest wychowankiem tego klubu. 51-krotny reprezentant Hiszpanii do akademii Los Nervionenses dołączył w 2000 roku, a w 2004 roku został włączony do pierwszej drużyny Sevillistas. Jesus Navas występował w niej do 2013 roku, ponieważ wówczas zdecydował się na przenosiny do Manchesteru City. Cztery lata później wrócił jednak na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, gdzie gra do dzisiaj.

Piękna przygoda zakończy się wraz z końcem obecnej kampanii. Zasłużony kapitan Sevilli nie chce przechodzić na emeryturę i najprawdopodobniej będzie kontynuował swoją karierę, choć w tym momencie nie wiadomo, jaki kierunek obierze. Legendarny zawodnik w koszulce andaluzyjskiej ekipy rozegrał łącznie aż 684 mecze, strzelił 37 goli i zaliczył 119 asyst.