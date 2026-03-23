Zidane osiągnął porozumienie. To będzie jego nowe miejsce pracy

Zinedine Zidane wróci do pracy trenerskiej po kilkuletniej przerwie. "Le Parisien" przesądza, że ten porozumiał się z francuską federacją i zostanie nowym selekcjonerem Trójkolorowych.

fot. Jun QIAN / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane obejmie kadrę Francji. Dojdzie do tego po mundialu

Zinedine Zidane od kilku lat pozostaje na trenerskim bezrobociu. Do tej pory prowadził jedynie Real Madryt – w latach 2016-2018 oraz 2021-2021. W tym czasie trzykrotnie zdobywał Ligę Mistrzów i dwa razy mistrzostwo Hiszpanii. Następnie był łączony z innymi europejskimi potęgami, w tym chociażby Manchesterem United, Paris Saint-Germain czy Juventusem. Konsekwentnie odrzucał kolejne propozycje, czekając na wakat w reprezentacji Francji.

Wydawało się, że posadę selekcjonera obejmie po mistrzostwach świata w Katarze, ale dobry wynik skłonił federację do zatrzymania Didiera Deschampsa na kolejne lata. Już wiadomo, że po tegorocznym mundialu dojdzie do kluczowej zmiany. Niezależnie od ewentualnego sukcesu, Deschamps ustąpi ze stanowiska i zrobi miejsce właśnie Zidane’owi.

Wszystko wskazuje na to, że Zidane dopnie swego i faktycznie poprowadzi Trójkolorowych. „Le Parisien” donosi, że między nim a francuską federacją doszło do wstępnego porozumienia. Oficjalnego ogłoszenia można spodziewać się natomiast dopiero po mistrzostwach świata. Na teraz najważniejszym celem jest osiągnięcie satysfakcjonującego rezultatu.

Francja jest jednym z głównych kandydatów do wygrania nadchodzącego mundialu. W fazie grupowej zmierzy się z Norwegią oraz Senegalem. Jej trzeci przeciwnik jest jeszcze nieznany.