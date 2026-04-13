Yamal złożył obietnicę kibicom Barcelony. Jasny przekaz przed Atletico

Lamine Yamal ma być kluczowym zawodnikiem FC Barcelony w rewanżu z Atletico Madryt. Na konferencji prasowej złożył obietnicę kibicom Blaugrany. 18-latek wierzy, że mogą odrobić stratę.

David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal wierzy, że Barcelona dokona remontady w starciu z Atletico

FC Barcelona będzie musiała wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, żeby awansować do półfinału Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu, który miał miejsce przed tygodniem, muszą odrobić różnicę dwóch goli. Atletico Madryt wygrało na Spotify Camp Nou (2:0).

Hansi Flick przed rewanżem nie traci wiary w zespół, mówiąc, że będzie ciężko, ale Blaugrana może awansować. W podobnym tonie na konferencji prasowej wypowiadał się Lamine Yamal. 18-latek uważa, że powrót wcale nie byłby rozpatrywany pod kątem cudu. Przepisem na zwycięstwo i awans ma być gra na poziomie, do jakiego przyzwyczaili kibiców.

– Jutro musimy grać tak, jak potrafimy. Z intensywnością, nie tracąc naszego stylu. To jest klucz. Nie możemy myśleć, że powrót to cud. To prawda, że zaczynamy od 0:2 na naszą niekorzyść, ale musimy grać tak, jak potrafimy – mówił przed meczem Lamine Yamal.

Yamal złożył także obietnicę fanom Dumy Katalonii. Obiecał, że nikt w drużynie nawet na moment nie odpuści i będą walczyć do końca. Ponadto zdradził, że w najbliższym czasie chciałby wygrać nie tylko Ligę Mistrzów, ale również Mistrzostwa Świata z Hiszpanią.

– Obiecujemy, że będziemy walczyć do samego końca. Damy z siebie wszystko. Nie odpuścimy ani na minutę. Przed nami 90 minut lub więcej. To jeszcze nie koniec. Powrót jest bardzo możliwy i dlatego tu jesteśmy – dodał.

– Jak widzę siebie za trzy lata? Nie wiem, ale mam nadzieję, że z o wiele większą liczbą trofeów niż teraz. Mam nadzieję, że wygram Mistrzostwa Świata i Ligę Mistrzów. Wszystko, co doda więcej trofeów, bardzo mnie uszczęśliwi – powiedział.