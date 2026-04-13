Flick wierzy w zwycięstwo. Tak musi zagrać Barcelona z Atletico

FC Barcelona ma przed sobą trudne zadanie, ponieważ musi odrobić stratę dwóch goli do Atletico Madryt. Hansi Flick na konferencji prasowej mówił o tym, jak trzeba zagrać, żeby wygrać.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick zdradził plan na rewanż z Atletico. Tak musi zagrać Barcelona

FC Barcelona przegrała przed tygodniem na Spotify Camp Nou z Atletico Madryt (0:2). Warto dodać, że od 44. minuty Blaugrana grała w dziesięciu, ponieważ czerwoną kartką został ukarany Pau Cubarsi. W rewanżu czeka ich trudne zadanie, ponieważ muszą odrobić dwie bramki straty na stadionie rywala. Hansi Flick wierzy w odwrócenie losów dwumeczu i zdradza, jak powinna zagrać Duma Katalonii.

– Musimy zrobić pierwszy krok. Musimy skupić się na dobrym występie, a nie na wyniku. Kiedy gramy dobrze, jesteśmy w stanie strzelać bramki. Mam przeczucie, że jutrzejszy mecz będzie inny niż poprzednie. Atmosfera na stadionie będzie niesamowita. Będzie nam ciężko, ale wierzę w zespół. Możemy to zrobić, czemu nie? Gramy z Atletico, które ma dobrych zawodników. Będziemy musieli mocno bronić, ale także być odważni w ataku. Musimy wykorzystać każdą okazję – mówił Hansi Flick na konferencji prasowej.

Flick poruszył również wątek Lamine Yamala. Szkoleniowiec przyznał, że jest zadowolony z formy 18-latka. Dodał, że drużyna musi mu pomóc, żeby mógł pokazać swoje najlepsze atuty. Za takie uważa się grę jeden na jednego, w czym według trenera jest najlepszy.

– Lamine Yamal prezentował się bardzo dobrze w ostatnich meczach. Jestem z niego zadowolony. To, co mu mówię, to że musi dalej to robić. Jest jednym z najlepszych w grze jeden na jednego. Musimy mu pomóc i dać mu szansę. Jutro musimy zagrać jako drużyna, to jest klucz. Nie skupiam się na indywidualnych aspektach. Mamy wielu graczy o wysokiej jakości, ale Atletico również takich ma – dodał.

Mecz Atletico Madryt – FC Barcelona odbędzie się we wtorek 14 kwietnia 2026 roku o godzinie 21:00.