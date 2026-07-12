Bardghji odchodzi z Barcelony. Chce go klub z Premier League

Roony Bardghji w tym okienku odejdzie z Barcelony. Gdzie trafi reprezentant Szwecji? Portal TEAMtalk przekonuje, że 20-latek przeniesie się do Premier League.

ddp media GmbH/ Alamy Na zdjęciu: Roony Bardghji

Bardghji przeniesie się do Anglii

Zaledwie jeden sezon – przygoda 20-latka na Camp Nou nie będzie należała do najdłuższych. Roony Bardghji po roku od przeprowadzki do Hiszpanii znowu zmieni miejsce pracy. Barcelona nie wiąże z nim właściwie żadnych nadziei.

Reprezentant Szwecji nie zdołał wywalczyć miejsca w składzie i nie mógł liczyć na regularną grę. Dodatkowo Blaugrana jest bliska pozyskania Karima Adeyemiego, co zdecydowanie ograniczy minuty wychowanka Kopenhagi. Dlatego Bardghji tego lata opuści szeregi Dumy Katalonii.

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Portal TEAMtalk twierdzi, że napastnik trafi do Premier League. Nowym klubem trzykrotnego mistrza Danii ma zostać Sunderland. Czarne Koty mają największe szanse na finalizację tego ruchu, chociaż Leeds United, Aston Villa i Everton jeszcze nie zrezygnowały z rozmów z piłkarzem.