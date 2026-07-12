Barcelona nie ukryje transferu. Wygadała się Borussia Dortmund

Borussia wydała wymowny komunikat
Borussia Dortmund rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu od testów wydolnościowych, jednak Adeyemiego zabrakło wśród zawodników obecnych w klubowym ośrodku. Niemiecki klub wyjaśnił powód jego nieobecności w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.
– Karim Adeyemi i Kjell Watjen nie wezmą udziału w dzisiejszych testach wydolnościowych. Obaj zawodnicy otrzymali zgodę na prowadzenie rozmów z innymi klubami – przekazała Borussia.
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To praktycznie potwierdza, że 23-letni skrzydłowy jest bliski zmiany barw. Według wcześniejszych doniesień Barcelona osiągnęła już porozumienie z piłkarzem, a obecnie finalizuje rozmowy z Borussią. Wartość całej transakcji ma wynieść około 22 milionów euro.
Hansi Flick naciska na szybkie zamknięcie operacji. Niemiecki szkoleniowiec chce, aby Adeyemi dołączył do zespołu jeszcze na początku przygotowań i jak najszybciej rozpoczął pracę z nowymi kolegami. Wszystko wskazuje na to, że oficjalne potwierdzenie transferu może nastąpić w najbliższych dniach. Niewykluczone również, że Barcelona wkrótce ogłosi kolejne wzmocnienie ofensywy, ponieważ na liście klubu znajduje się także młody skrzydłowy Jesse Bisiwu.