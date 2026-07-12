Barcelona nie ukryje transferu. Wygadała się Borussia Dortmund

16:43, 12. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Karim Adeyemi jest o krok od przenosin do Barcelony. Borussia Dortmund oficjalnie poinformowała, że niemiecki skrzydłowy otrzymał zgodę na prowadzenie rozmów z innym klubem, co tylko podsyciło spekulacje o jego rychłym transferze do mistrzów Hiszpanii.

Hansi Flick
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Borussia wydała wymowny komunikat

Borussia Dortmund rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu od testów wydolnościowych, jednak Adeyemiego zabrakło wśród zawodników obecnych w klubowym ośrodku. Niemiecki klub wyjaśnił powód jego nieobecności w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Karim Adeyemi i Kjell Watjen nie wezmą udziału w dzisiejszych testach wydolnościowych. Obaj zawodnicy otrzymali zgodę na prowadzenie rozmów z innymi klubami – przekazała Borussia.

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To praktycznie potwierdza, że 23-letni skrzydłowy jest bliski zmiany barw. Według wcześniejszych doniesień Barcelona osiągnęła już porozumienie z piłkarzem, a obecnie finalizuje rozmowy z Borussią. Wartość całej transakcji ma wynieść około 22 milionów euro.

Hansi Flick naciska na szybkie zamknięcie operacji. Niemiecki szkoleniowiec chce, aby Adeyemi dołączył do zespołu jeszcze na początku przygotowań i jak najszybciej rozpoczął pracę z nowymi kolegami. Wszystko wskazuje na to, że oficjalne potwierdzenie transferu może nastąpić w najbliższych dniach. Niewykluczone również, że Barcelona wkrótce ogłosi kolejne wzmocnienie ofensywy, ponieważ na liście klubu znajduje się także młody skrzydłowy Jesse Bisiwu.

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