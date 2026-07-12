Ferran Torres nie zasili PSG? Angielski potentat wkracza do akcji

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Tottenham Hotspur powalczy o podpis Ferrana Torresa

Ferran Torres może opuścić Barcelonę podczas letniego okna transferowego. 26-letni skrzydłowy nie wyklucza podjęcia nowego wyzwania, a władze katalońskiego giganta nie zamierzają stawać mu na przeszkodzie. Mistrz La Ligi oczekuje za swojego zawodnika około 35 milionów euro. Według części zagranicznych źródeł Hiszpan miał już dojść do porozumienia z nowym klubem. Mianowicie, w ostatnim czasie pojawiły się informacje, że ofensywny piłkarz uzgodnił warunki kontraktu indywidualnego z Paris Saint-Germain.

Plany paryskiego potentata w ostatniej chwili może jednak pokrzyżować inna europejska potęga. Jak poinformował brytyjski serwis „TEAMtalk”, Ferran Torres znalazł się bowiem także na liście życzeń Tottenhamu Hotspur. Perspektywa regularnych występów w Premier League może okazać się bardzo atrakcyjna dla wszechstronnego zawodnika. Doświadczony Hiszpan najlepiej czuje się na skrzydle, ale z powodzeniem może występować również w roli środkowego napastnika.

Torres reprezentuje barwy ekipy Blaugrany od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się na Camp Nou z Manchesteru City za 55 milionów euro. Wcześniej występował w Valencii, gdzie stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce. W minionym sezonie rozegrał 49 meczów, zdobył 21 bramek i zanotował 3 asysty. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia mierzącego 182 centymetry piłkarza na mniej więcej 50 milionów euro, a jego obecny kontrakt z Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

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