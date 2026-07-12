Vinicius rozmawiał z Mourinho. To zmieniło wszystko

Vinicius Junior w ostatnim czasie miał rozmawiać z Jose Mourinho. Miguel Serrano przekonuje, że telefon od portugalskiego trenera "zmienił wszystko".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho i Vinicius

Vinicius Junior dał się przekonać Jose Mourinho?

Relacje na linii Vinicius Junior – Real Madryt od dłuższego czasu są napięte. Reprezentant Brazylii nie był w stanie znaleźć wspólnego języka z Xabim Alonso, który prowadził Królewskich w pierwszej połowie poprzedniego sezonu. Hiszpańskie media sugerowały nawet pożegnanie 26-latka z Estadio Santiago Bernabeu.

Obecny kontrakt dwukrotnego zdobywcy Ligi Mistrzów wygasa już 30 czerwca 20227 roku. Jeżeli piłkarz nie podpisze nowej umowy, w styczniu będzie mógł negocjować z nowym pracodawcą.

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Czy przybycie Jose Mourinho do stolicy Hiszpanii odmieni sytuację napastnika? Miguel Serrano twierdzi, że gwiazdor Los Blancos niedawno miał okazję rozmawiać z nowym szkoleniowcem. Telefon od portugalskiego trenera pozytywnie wpłynął na wychowanka Flamengo.

Szkoleniowiec Realu w konwersacji ze swoim podopiecznym przyznał, że jego pozostanie w klubie to absolutny priorytet. Serrano przekonuje, że ta rozmowa „zmieniła wszystko”. To najprawdopodobniej oznacza, że Vinicius nie zamierza odchodzić z Bernabeu.