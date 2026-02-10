Yamal opowiedział o życiu poza piłką. Tego się nikt nie spodziewał

13:03, 10. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  ESPN

FC Barcelona ma w składzie jedną z największych gwiazd młodego pokolenia, ale Lamine Yamal wcale nie chce żyć wyłącznie piłką. W rozmowie z ESPN 18 latek opowiedział o codzienności dalekiej od blasku reflektorów.

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
RESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal szczerze opowiedział o byciu nastolatkiem

FC Barcelona od miesięcy opiera swoją narrację na młodości i świeżości, a Lamine Yamal jest jej symbolem. Skrzydłowy w wywiadzie dla ESPN zaskoczył szczerością i prostotą. Zamiast opowieści o presji i ambicjach, opisał życie nastolatka, który chce pozostać sobą mimo ogromnej popularności.

Yamal jasno przyznał, że poza boiskiem funkcjonuje jak każdy inny osiemnastolatek. – Robię to, co każdy chłopak w moim wieku. Jestem z przyjaciółmi, opiekuję się bratem, gram na konsoli, wychodzę na spacer – powiedział. Podkreślił, że właśnie to pozwala mu zachować równowagę.

Młody piłkarz zdradził też, że świadomie odcina się od futbolu po treningach i meczach. – Staram się nie skupiać tylko na piłce. Nie oglądam w kółko rywali ani analiz. Na boisku daję z siebie wszystko, ale po zejściu chcę się całkowicie odłączyć – wyjaśnił.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Zapytany o to, jak wyglądałby jego dzień bez sławy, odpowiedział bez wahania. – Poszedłbym na śniadanie na taras. Potem zagrałbym mecz w parku w Rocafonda. A wieczorem pojeździłbym na rowerze albo hulajnodze z kolegami – wyliczał. Bez luksusu, bez ochrony, bez kamer.

Yamal z humorem odniósł się też do dawnych planów. Przyznał, że porzucił lekcje gotowania. – To nie było dla mnie. Byłem bardzo słaby. Mogę zrobić nuggetsy z frytkami i na tym koniec – zażartował.

Na koniec wrócił wspomnieniami do dzieciństwa. – W szkole graliśmy kartami Pokemon. Konsoli prawie nikt nie miał. Te karty kosztowały euro i wystarczały – wspominał. 

Zobacz również: Zieliński zmienił układ sił w Interze. Gwiazdor może odejść przez Polaka