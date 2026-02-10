Yamal opowiedział o życiu poza piłką. Tego się nikt nie spodziewał

FC Barcelona ma w składzie jedną z największych gwiazd młodego pokolenia, ale Lamine Yamal wcale nie chce żyć wyłącznie piłką. W rozmowie z ESPN 18 latek opowiedział o codzienności dalekiej od blasku reflektorów.

RESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal szczerze opowiedział o byciu nastolatkiem

FC Barcelona od miesięcy opiera swoją narrację na młodości i świeżości, a Lamine Yamal jest jej symbolem. Skrzydłowy w wywiadzie dla ESPN zaskoczył szczerością i prostotą. Zamiast opowieści o presji i ambicjach, opisał życie nastolatka, który chce pozostać sobą mimo ogromnej popularności.

Yamal jasno przyznał, że poza boiskiem funkcjonuje jak każdy inny osiemnastolatek. – Robię to, co każdy chłopak w moim wieku. Jestem z przyjaciółmi, opiekuję się bratem, gram na konsoli, wychodzę na spacer – powiedział. Podkreślił, że właśnie to pozwala mu zachować równowagę.

Młody piłkarz zdradził też, że świadomie odcina się od futbolu po treningach i meczach. – Staram się nie skupiać tylko na piłce. Nie oglądam w kółko rywali ani analiz. Na boisku daję z siebie wszystko, ale po zejściu chcę się całkowicie odłączyć – wyjaśnił.

Zapytany o to, jak wyglądałby jego dzień bez sławy, odpowiedział bez wahania. – Poszedłbym na śniadanie na taras. Potem zagrałbym mecz w parku w Rocafonda. A wieczorem pojeździłbym na rowerze albo hulajnodze z kolegami – wyliczał. Bez luksusu, bez ochrony, bez kamer.

Yamal z humorem odniósł się też do dawnych planów. Przyznał, że porzucił lekcje gotowania. – To nie było dla mnie. Byłem bardzo słaby. Mogę zrobić nuggetsy z frytkami i na tym koniec – zażartował.

Na koniec wrócił wspomnieniami do dzieciństwa. – W szkole graliśmy kartami Pokemon. Konsoli prawie nikt nie miał. Te karty kosztowały euro i wystarczały – wspominał.

