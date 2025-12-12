Yamal najlepszy w Europie. Pod tym względem zawstydził konkurencję

Lamine Yamal sprzedał w tym roku więcej koszulek, niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie, poinformował Xavi Espinosa z dziennika "Sport". To znakomity wynik jak na raptem 18-letniego piłkarza.

Koszulki Yamala najbardziej sprzedawalne w Europie

Lamine Yamal to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych obecnie piłkarzy w Europie, a może i na całym świecie. Gwiazdor FC Barcelony notuje bardzo dobre występy i już, pomimo bardzo młodego wieku, porównywany jest skalą talentu do najlepszych piłkarzy w historii. Naturalnie szczególnie dotyczy do Leo Messiego. Niemniej zawsze w takich przypadkach jest sporo ryzyko, że coś może pójść nie do końca tak, jak sobie zakładano.

Ostatnio głośno było przecież o różnych zachowaniach Lamine Yamala, które przed El Clasico mogły wpłynąć na jego formę. Poza tym także uraz, z którym zmagał się jeszcze kilka tygodni temu także powodował swoje komplikacje. Obecnie chyba jednak wszystko jest już w porządku, a sam gwiazdor może na koniec roku odtrąbić szczególny sukces. Według informacji, które przekazał Xavi Espinosa z dziennika „Sport”, koszulek z nazwiskiem Lamine Yamala sprzedało się więcej, niż jakiegokolwiek innego zawodnika w Europie.

To więc absolutna deklasacja konkurencji, w której znajduje się chociażby Kylian Mbappe czy Robert Lewandowski. To nie może jednak dziwić, bowiem Yamal stał się obecnie uosobieniem tego, kim jeszcze kilka lat temu był Leo Messi. Argentyńczyk również święcił podobne triumfy. Hiszpan w obecnym sezonie na koncie ma już osiem bramek i 10 asyst w 17 rozegranych meczach.

