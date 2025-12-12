Flick dostał pytanie o Real i Alonso. Jednoznacznie odpowiedział

Barcelona i Real skazane są na nieustanną rywalizację, ale Hansi Flick zapytany na konferencji o niesprawiedliwe oceny Xabiego Alonso powiedział, że to temat, na który można wiele rozmawiać.

Hansi Flick
Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick skupia się tylko na Barcelonie

Barcelona rywalizuje z Realem Madryt w tym sezonie przede wszystkim w rozgrywkach hiszpańskiej La Liga. W poprzedniej kampanii to Duma Katalonii okazała się lepsza od Królewskich na praktycznie każdym polu, bowiem sięgnęła po mistrzostwo kraju oraz triumfowała w krajowych pucharach, a także w spotkaniach bezpośrednich nie pozostawiła złudzeń rywalom.

Jednak w tej kampanii jest trochę inaczej, bowiem to zespół ze stolicy lepiej zaprezentował się w El Clasico i właściwie można powiedzieć o destrukcyjnej przewadze w tym meczu. Niemniej w lidze hiszpańskiej nadal to Barcelona ma przewagę czterech oczek na rywalami. Ostatnio więc coraz więcej mówi się krytycznie o Xabim Alonso oraz o możliwości jego odejścia. Na konferencji prasowej przed kolejną ligową kolejką pytanie o Real i samego trenera dostał Hansi Flick, który wprost powiedział, że skupia się tylko na swoim zespole.

Nie skupiamy się na Realu Madryt, skupiamy się tylko na sobie i sytuacji, w której się znajdujemy. 100 procent tylko na Barcelonie – powiedział Hansi Flick cytowany przez serwis „Barca Universal”.

Xabi Alonso jest krytykowany po 6 miesiącach. Czy media są niesprawiedliwe wobec trenerów? – zapytał reporter. Hansi Flick z kolei odpowiedział: – To temat, o którym moglibyśmy długo rozmawiać, ale nie chcę tego robić.

