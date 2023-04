Pressfocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Leo Messi może latem związać się z Barceloną

Argentyńczyk zjawił się ostatnio w Katalonii

O swoim byłym koledze wypowiedział się Xavi Hernandez

Xavi mówi o Messim. Jest komentarz do tajnego spotkania

Leo Messi po dwuletnim pobycie może opuścić PSG. Argentyńczyk zapewne rozstanie się z paryżanami, by wrócić do Katalonii. Barcelona wyraża zainteresowanie angażem mistrza świata.

Hiszpańskie media poinformowały o tajnej wizycie Messiego w Barcelonie. Argentyńczyk przybył do Katalonii ze sowimi bliskimi, ale nie chciał, aby informacja ta wypłynęła na światło dzienne. Zawodnik spotkał się z byłymi kolegami z drużyny, co skomentował Xavi Hernandez.

– Wiem, że Lionel Messi, Sergio Busquets i Jordi Alba jedli wczoraj kolację, ale czy coś mi powiedzieli? Szczerze mówiąc, to właśnie przed chwilą jadłem z nimi deser, ale nic na ten temat nie wiem – mówi trener Barcelony.

– Co do powrotu Leo, na razie wszędzie krąża tylko hipotezy. My natomiast skupiamy się teraz na LaLidze i to wszystko. Lubię rozmawiać o Messim. Mamy oczywiście bardzo dobre relacje, ale ja skupiam się na Rayo – dodał dyplomatycznie Xavi Hernandez.

Czytaj także: Barcelona i Atletico mogą ubić interes. Realna hitowa wymiana