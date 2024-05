Milan kusi młodego gracza Realu. Co zrobią Królewscy?

Rafa Marin, młody zawodnik Realu Madryt, świetnie spisuje się na wypożyczeniu w Deportivo Alaves. 21-latek tymczasowo zmienił barwy klubowe zeszłego lata, aby zdobywać cenne doświadczenie w La Liga, co okazało się trafionym posunięciem. Teraz wzbudza duże zainteresowanie.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Rafa Marin

Rafa Marin wzbudził zainteresowanie Milanu

Real Madryt mając na uwadze bardzo dobry sezon Rafy Marina rozważa włączenie go do pierwszej drużyny na następny sezon, gdzie mógłby nadal rozwijać się pod okiem Carlo Ancelottiego. Jednak pojawiają się pytania, czy młody obrońca wywalczy miejsce w składzie, biorąc pod uwagę, że w drużynie już są Antonio Rudiger, David Alaba i Eder Militao, a klub myśli również o sprowadzeniu Leny’ego Yoro.

Dodatkowo, przyszłość Nacho stoi pod znakiem zapytania, a jego odejście nie jest przesądzone. Zawiła przyszłość Rafy Marina sprawiła, że jego pozyskaniem zainteresował się AC Milan.

Według MilanNews.it, 21-latek jest jednym głównych celów transferowych Rossonerich do wzmocnienia defensywy. Marin wzbudził duże uznanie wśród osób decyzyjnych w ekipie z San Siro i nie wykluczone, że Włosi postarają się przekonać go do transferu.

Milan wielokrotnie obserwował 21-letniego zawodnika Realu Madryt w akcji na wypożyczeniu w Alaves w tym sezonie i był pod wrażeniem jego umiejętności. Nie jest tajemnicą, że Real Madryt i AC Milan mają dobre relacje, a to może ułatwić negocjacje.

Jednakże, czy Real Madryt będzie chciał pozwolić Marinowi odejść latem, pozostaje kwestią otwartą, biorąc pod uwagę, że braki w głębi składu na pozycji środkowego obrońcy uwydatniły się w tym sezonie z powodu kontuzji.

