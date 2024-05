Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Wirtz głównym kandydatem do wzmocnienia Realu w 2025 roku

Florian Wirtz jest jednym z najbardziej pożądanych młodych talentów w europejskim futbolu. W ostatnich sezonach błyszczał w barwach Bayeru Leverkusen. 21-latek był kluczowym elementem zespołu Xabiego Alonso, który w tym sezonie zdobył tytuł mistrza Bundesligi i pozostaje niepokonany we wszystkich rozgrywkach. Spekulacje na temat jego przyszłości krążą od dawna, ale niemal pewne jest, że zostanie na kolejną kampanię w zespole Aptekarzy, po czym następnego lata trafi do znacznie większego klubu.

Wcześniejsze raporty sugerowały, że Florian Wirtz mógłby trafić do Bayernu Monachium latem 2025 roku, zanim wyjechałby do innej ligi. Jednak niemiecki BILD informuje, że to Real Madryt jest najbardziej prawdopodobną destynacją dla 21-latka, gdy opuści Leverkusen za kilkanaście miesięcy.

Los Blancos są wielkimi fanami reprezentanta Niemiec i widzą w nim kandydata do zastąpienia Toniego Kroosa, mimo że obaj piłkarze mają bardzo różne profile. Rzeczywiście, sugeruje się nawet, że Real Madryt przydzielił jednego ze swoich najbardziej wpływowych skautów, Felipe Martina, który także obserwował Jude’a Bellinghama, aby śledził Wirtza w każdym meczu z trybun.

Taki ruch ze strony klubu z Madrytu jest sygnałem, że są bardzo poważnie zainteresowani pozyskaniem tego gracza, co wskazuje, że Wirtz jest kluczowym celem w planach klubu na przyszłość. Oprócz Realu Madryt i Bayernu, zainteresowanie 21-latkiem wyrażają także Arsenal i Manchester City.

