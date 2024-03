Imago / Jose Breton Na zdjęciu: Xavi

Pedri zmaga się z kontuzją uda

Hiszpan ma wrócić do gry pod koniec kwietnia

Xavi uważa, że Pedri musi wierzyć w to, że szybko wróci

Xavi skomentował kontuzję Pedriego

Pedri po raz kolejny musi mierzyć się z kontuzją. Młody pomocnik FC Barcelony ponownie ma problem z mięśniem uda, aczkolwiek tym razem uraz dotyczy innego obszaru mięśnia. Dzięki temu, że nie jest to odnowienie się ostatniej kontuzji, jego powrót do gry nastąpi znacznie szybciej, niż początkowo zakładano. 21-latek ma być gotowy pod koniec kwietnia.

Xavi stara się wspierać swojego piłkarza w obliczu ciężkiej sytuacji. Na konferencji prasowej przed meczem z Mallorcą podkreślał, że Pedri musi wierzyć w to, że jest to jego ostatnia kontuzja i szybko wróci do gry.

– Pedri nie jest pierwszym zawodnikiem, który na początku kariery doznał wielu kontuzji. Być może ma dużą presję. Mimo wszystko musi być dobrej myśli i wierzyć, że to ostatnia kontuzja i szybko wróci po niej do gry – powiedział Xavi na konferencji prasowej.