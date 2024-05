Wyciekły szczegóły kontraktu Lewandowskiego z Barceloną. Ma zarabiać jeszcze więcej!

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona będzie płacić Lewandowskiemu jeszcze więcej

Robert Lewandowski w 2022 roku zdecydował się na wyczekiwany ruch transferowy. Opuścił Bayern Monachium, przenosząc się do FC Barcelony. Wcześniej przez lata łączono go z Realem Madryt, do którego nigdy nie udało mu się trafić. Blaugrana zapłaciła za kapitana reprezentacji Polski 45 milionów euro i podpisała z nim czteroletni kontrakt.

Debiutancki sezon Lewandowskiego w Katalonii był bardzo udany. Swoją przygodę zaczął z przytupem, zdobywając gola za golem i zapewniając swojej drużynie wiele punktów. Po mundialu w Katarze jego forma wyraźnie się pogorszyła, choć wystarczyło to do zdobycia z Barceloną mistrzostwa Hiszpanii, a także korony króla strzelców La Ligi.

Obecna kampania w wykonaniu Lewandowskiego jest już dużo gorsza. Bardzo często mierzy się on z medialną krytyką, która dotyczy jego niewielkiego wpływu na grę zespołu i słabej skuteczności. Mimo tego, jest najlepszym strzelcem swojej drużyny, a jego statystyki we wszystkich rozgrywkach wynoszą 24 bramki i 9 asyst.

Lewandowski jest coraz starszy, a co za tym idzie – może mieć coraz większe problemy z grą na najwyższym poziomie. Kibice otwarcie mówią wręcz o jego pożegnaniu, choć się na to nie zapowiada. Sam Polak deklarował wielokrotnie, że w przyszłym sezonie również będzie grał dla Barcelony.

Barcelona powinna pożegnać latem Lewandowskiego? Tak 63% Nie 22% Nie, ale pozyskać nowego napastnika 3% Nie mam zdania 13% 32 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Co ciekawe, za niedługo czeka Lewandowskiego spora podwyżka. W ramach zapisów kontraktów jego pensja ma wzrosnąć do 32 milionów euro brutto rocznie. Będą to największe pieniądze, jakie zarobi w Hiszpanii. Dodatkowo, może liczyć na pokaźne bonusy, bowiem w przypadku zdobycia mistrzostwa Hiszpanii otrzyma dodatkowo 600 tysięcy euro, a ewentualny tryplet zagwarantuje mu sumę w postaci 2 milionów euro.