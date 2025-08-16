Szczęsny poza kadrą Barcelony. Joan Laporta wyjaśnił, co dalej

Wojciech Szczęsny nadal czeka na rejestrację w La Liga. Joan Laporta przyznał, że w najbliższym czasie kolejni piłkarze Barcelony zostaną zgłoszeni do rozgrywek.

Wojciech Szczęsny
Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Joan Laporta uspokaja kibiców Barcelony. Szczęsny wkrótce zostanie zarejestrowany

FC Barcelona już w sobotni wieczór rozpoczęła nowy sezon La Liga wyjazdowym meczem z RCD Mallorca. Choć kibice żyli samym spotkaniem, jeszcze więcej emocji wzbudzała kwestia tego, kto w ogóle będzie mógł w nim zagrać. Mistrzowie Hiszpanii wciąż zmagają się z problemami dotyczącymi rejestracji zawodników. Jednym z piłkarzy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, jest Wojciech Szczęsny.

Polski bramkarz przedłużył niedawno kontrakt z Barceloną i związał się z klubem na kolejne dwa sezony. Na razie jednak nie został ponownie zgłoszony do rozgrywek. W pierwszym meczu sezonu numerem jeden został nowo zarejestrowany Joan Garcia, a jego zmiennikiem był Inaki Pena. Marcus Rashford, wypożyczony z Manchesteru United, również został zgłoszony w ostatnich godzinach i usiadł na ławce rezerwowych.

Tuż przed rozpoczęciem spotkania kibice Barcelony przeżyli jednak chwilę grozy. Garcia doznał kontuzji podczas rozgrzewki zwichnął palec lewej ręki. Lekarze odpowiednio zabezpieczyli palec, dzięki czemu 24-latek mógł wystąpić od pierwszej minuty.

Pracujemy, by zarejestrować kolejnych piłkarzy i jestem przekonany, że wkrótce to się stanie – powiedział prezydent Joan Laporta, cytowany przez „Mundo Deportivo”. – Deco wykonał świetną pracę, dzięki której w sobotni wieczór mogliśmy skorzystać z Garcii i Rashforda – dodał.

Choć sytuacja wydaje się być pod kontrolą, niepewność wśród kibiców pozostaje. Jeśli problemy finansowe Barcelony nadal będą utrudniać rejestrację zawodników, Hansi Flick może mieć spory ból głowy przy ustalaniu składu na kolejne mecze La Liga.

