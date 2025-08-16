Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia

Barcelona „najadła się strachu”

RCD Mallorca – FC Barcelona to pierwsze sobotnie spotkanie premierowej kolejki La Liga. W starciu na Estadi de Son Moix zmierzyły się dziesiąta i pierwsza ekipa poprzednich rozgrywek. Faworytem tego pojedynku była oczywiście drużyna Hansiego Flicka, a więc mistrz Hiszpanii. Nawet jeżeli Niemiec nie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego, to i tak nikt nie spodziewał się, że Duma Katalonii mogłaby stracić punkty na Majorce.

Jednak tuż przed startem meczu Flick otrzymał fatalne informacje. Joan Garcia, nowy numer jeden w bramce FCB, doznał kontuzji. Adrià Albets zdradził szczegół urazu golkipera Barcy, który zwichnął palec lewej ręki. Chociaż pojawiła się obawa dotycząca dostępności 24-latka, lekarze nastawili palec i umiejętnie go zabezpieczyli.

Image: Dr. Pruna fixing Joan García's pinky finger just minutes before kick-off. pic.twitter.com/b8ZzXleY65 — barcacentre (@barcacentre) August 16, 2025

Garcia rozpoczął mecz w wyjściowym składzie. Czy bramkarz pozyskany z Espanyolu w trakcie meczu będzie odczuwał dyskomfort? Jak wspomniany uraz wpłynie na jego dyspozycję? Jeżeli Barcelona ograniczy ofensywne zapędy rywali, może okazać się, że golkiper nie będzie miał zbyt wiele pracy.