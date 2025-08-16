Problemy Barcelony tuż przed meczem! Dużo strachu

19:47, 16. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Adrià Albets

Barcelona rozpoczyna sezon La Liga pojedynkiem na Estadi de Son Moix. Rywalem Dumy Katalonii jest Mallorca. Tuż przed meczem kontuzji doznał Joan Garcia, golkiper Blaugrany.

Joan Garcia
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia

Barcelona „najadła się strachu”

RCD MallorcaFC Barcelona to pierwsze sobotnie spotkanie premierowej kolejki La Liga. W starciu na Estadi de Son Moix zmierzyły się dziesiąta i pierwsza ekipa poprzednich rozgrywek. Faworytem tego pojedynku była oczywiście drużyna Hansiego Flicka, a więc mistrz Hiszpanii. Nawet jeżeli Niemiec nie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego, to i tak nikt nie spodziewał się, że Duma Katalonii mogłaby stracić punkty na Majorce.

Jednak tuż przed startem meczu Flick otrzymał fatalne informacje. Joan Garcia, nowy numer jeden w bramce FCB, doznał kontuzji. Adrià Albets zdradził szczegół urazu golkipera Barcy, który zwichnął palec lewej ręki. Chociaż pojawiła się obawa dotycząca dostępności 24-latka, lekarze nastawili palec i umiejętnie go zabezpieczyli.

Garcia rozpoczął mecz w wyjściowym składzie. Czy bramkarz pozyskany z Espanyolu w trakcie meczu będzie odczuwał dyskomfort? Jak wspomniany uraz wpłynie na jego dyspozycję? Jeżeli Barcelona ograniczy ofensywne zapędy rywali, może okazać się, że golkiper nie będzie miał zbyt wiele pracy.

