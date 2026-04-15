W tym klubie będzie pracował Diego Simeone w przyszłym sezonie

Diego Simeone od 2011 roku jest związany z Atletico Madryt. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że po sezonie ustąpi ze stanowiska. Z informacji Gianluki Di Marzio wynika, że z kontraktu usunięto zapis o zakończeniu współpracy. W efekcie Argentyńczyk pozostanie w klubie.

Atletico Madryt trzykrotnie docierało przynajmniej do półfinału Ligi Mistrzów za kadencji Diego Simeone. Teraz udało im się to po raz czwarty, ponieważ w dwumeczu okazali się lepsi od FC Barcelony. W przeszłości dwukrotnie awansowali do finału, ale za każdym razem musieli uznać wyższość rywali. W 2014 oraz 2016 roku przegrali decydujący mecz z Realem Madryt.

Do niedawna wiele wskazywało na to, że bieżący sezon będzie ostatnim dla Diego Simeone w klubie. Pojawiły się doniesienia, że po prawie piętnastu latach ustąpi ze stanowiska. Co więcej, media łączyły go nawet z podjęciem pracy w Interze Mediolan.

Nowe informacje ws. przyszłości Argentyńczyka przekazał Gianluca Di Marzio. Zdaniem dziennikarza w kontrakcie trenera zapisana była klauzula, która umożliwiała obu stronom zakończenie współpracy w dowolnym momencie. Wspomniany zapis został jednak usunięty. W związku z tym Simeone wypełni obecną umowę, która wygasa dopiero 30 czerwca 2027 roku.

Simeone został zatrudniony w Madrycie w grudniu 2011 roku. Przez ponad dekadę pracy w stolicy Hiszpanii dwukrotnie wygrał La Ligę, Superpuchar UEFA, Ligę Europy oraz odniósł zwycięstwo w Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii. Łącznie prowadził zespół w 789 meczach. Jego bilans to 465 zwycięstw, 167 remisów i 157 porażek.