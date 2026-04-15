W tym klubie będzie pracował Diego Simeone w przyszłym sezonie

Diego Simeone nadal będzie trenerem Atletico Madryt
Atletico Madryt trzykrotnie docierało przynajmniej do półfinału Ligi Mistrzów za kadencji Diego Simeone. Teraz udało im się to po raz czwarty, ponieważ w dwumeczu okazali się lepsi od FC Barcelony. W przeszłości dwukrotnie awansowali do finału, ale za każdym razem musieli uznać wyższość rywali. W 2014 oraz 2016 roku przegrali decydujący mecz z Realem Madryt.
Do niedawna wiele wskazywało na to, że bieżący sezon będzie ostatnim dla Diego Simeone w klubie. Pojawiły się doniesienia, że po prawie piętnastu latach ustąpi ze stanowiska. Co więcej, media łączyły go nawet z podjęciem pracy w Interze Mediolan.
Nowe informacje ws. przyszłości Argentyńczyka przekazał Gianluca Di Marzio. Zdaniem dziennikarza w kontrakcie trenera zapisana była klauzula, która umożliwiała obu stronom zakończenie współpracy w dowolnym momencie. Wspomniany zapis został jednak usunięty. W związku z tym Simeone wypełni obecną umowę, która wygasa dopiero 30 czerwca 2027 roku.
Simeone został zatrudniony w Madrycie w grudniu 2011 roku. Przez ponad dekadę pracy w stolicy Hiszpanii dwukrotnie wygrał La Ligę, Superpuchar UEFA, Ligę Europy oraz odniósł zwycięstwo w Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii. Łącznie prowadził zespół w 789 meczach. Jego bilans to 465 zwycięstw, 167 remisów i 157 porażek.