Getafe – FC Barcelona: znamy oficjalne składy. Wiadomo, co z Lewandowskim

FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Getafe w ramach 32. kolejki La Liga. Początek meczu w sobotę, 25 kwietnia, o godzinie 16:15. Hansi Flick odkrył karty przed spotkaniem

Składy na mecz Getafe – FC Barcelona

Getafe – FC Barcelona to spotkanie w ramach 32. kolejki La Liga. Duma Katalonii odpadła już z Ligi Mistrzów i skupiona jest już tylko na hiszpańskich rozgrywkach. Obrońcy tytułu są liderem tabeli i wypracowali już osiem punktów przewagi nad drugim Realem Madryt.

Zwłaszcza słabsza forma Królewskich sprawia, że walka o tytuł jest coraz bliżej rozstrzygnięcia. Madrytczycy odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo w czterech ostatnich ligowych potyczkach. Z kolei piłkarze Blaugrany wygrali już osiem meczów z rzędu i w roli faworytów wybrali się na pojedynek z Getafe.

W sobotnim meczu udziału wziąć nie mogli m.in. Lamine Yamal i Raphinha. Hiszpański skrzydłowy wypadł z gry do końca sezonu z powodu kontuzji. Natomiast reprezentant Brazylii wróci do treningów w kolejnym tygodniu i ma pomóc drużynie na finiszu rozgrywek. Hansi Flick podjął decyzję, że od pierwszych minut zagra Robert Lewandowski, a Ferran Torres usiadł na ławce rezerwowych. Początek meczu o godzinie 16:15.

Składy:

Getafe: Soria – Iglesias, Boselli, Duarte, Djene, Birmancević – Milla, Arambarri, Martin, Satriano

FC Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo – Gavi, Pedri, Olmo – Lopez, Lewandowski, Bardghji