„Chciałbym zobaczyć Mohameda Salaha w Realu Madryt”

11:20, 25. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Mohamed Salah latem poszuka nowego klubu, a Fernando Hierro w rozmowie z "ON Sport" stwierdził, że chętnie zobaczyłby go w Realu Madryt.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah powinien trafić do Realu Madryt?!

Mohamed Salah wraz z końcem tego sezonu odejdzie z Liverpoolu. Skrzydłowy tym samym zakończyć pewną epokę w historii nie tylko The Reds, ale i całej angielskiej piłki. Gdy kilka tygodni temu Egipcjanin zakomunikował ten fakt oficjalnie, cała piłkarska Europa zaczęła zastanawiać się, gdzie teraz trafi jeden z najlepszych skrzydłowy ostatni lat. Opcji naturalnie wyłoniło się kilka.

Przede wszystkim mówiono – i nadal się mówi – o zainteresowaniu ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej. To właśnie Półwysep Arabski najbardziej ma kusić Egipcjanina względami finansowymi. Są jednak także kwestie sportowe. Do tej pory padały tu głównie nazwy ekip z Włoch, ale teraz sensacyjną wręcz propozycję wysunął legendarny Fernando Hierro, który w rozmowie z „ON Sport” powiedział, że widziałby Mohameda Salaha w Realu Madryt.

Dlaczego nie? Oczywiście, że bym chciał. Mohamed Salah to niezwykły piłkarz pod każdym względem. Nikt nie może zaprzeczyć jego ogromnemu wpływowi na Liverpool i jego osiągnięciom. Chciałbym go zobaczyć w Realu Madryt; w piłce nożnej wszystko jest możliwe – powiedział Fernando Hierro w rozmowie z „ON Sport”.

Mohamed Salah w tym sezonie rozegrał w sumie 38 spotkań, w których zdobył 12 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla Liverpoolu na koncie ma blisko 440 występów i 260 trafień.

