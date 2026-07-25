Mourinho zwrócił się do Pereza. Chce zatrzymać gwiazdę w Realu

Vinicius Junior jest łączony z przeprowadzką do Premier League. Jak podaje dziennik The Telegraph, Jose Mourinho wolałby jednak zatrzymać go w Realu Madryt.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho zablokuje transfer Viniciusa Juniora?

Vinicius Junior ma ważny kontrakt z Realem Madryt jedynie do 30 czerwca 2027 roku, a rozmowy dotyczące jego przedłużenia od wielu miesięcy nie przynoszą przełomu. W efekcie przyszłość brazylijskiego skrzydłowego pozostaje niepewna. Dodatkowo Królewscy są bliscy sprowadzenia Yana Diomande, który może występować na obu skrzydłach, co tylko podsyca spekulacje transferowe.

Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że zwolennikiem pozostania Viniciusa na Santiago Bernabeu jest sam Jose Mourinho. Jak informuje brytyjski dziennik „The Telegraph”, portugalski szkoleniowiec miał zwrócić się do Florentino Pereza z prośbą o niesprzedawanie 54-krotnego reprezentanta Brazylii, ponieważ widzi go jako ważny element swojego zespołu. Niewykluczone, iż w najbliższych tygodniach strony wrócą do rozmów o nowej umowie, choć w grze pozostaje również letni transfer.

Vinicius reprezentuje barwy Realu Madryt od lipca 2018 roku, kiedy przeniósł się tam z Flamengo za 45 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 53 spotkania, zdobył 22 bramki i zanotował 14 asyst. Słynny Brazylijczyk jest łączony z Arsenalem oraz Liverpoolem, a według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 140 milionów euro.

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