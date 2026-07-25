Atletico Madryt dobiło targu z PSG. Ciekawe wzmocnienie

Kang-In Lee, który do tej pory grał w Paris Saint-Germain, został nowym zawodnikiem Atletico Madryt. Hiszpański klub zapłacił za niego około 40 milionów euro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Oficjalnie: Kang-In Lee zasilił szeregi Atletico Madryt

Atletico Madryt poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Kang-Ina Lee z Paris Saint-Germain. 25-letni ofensywny pomocnik pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku. Według nieoficjalnych informacji kwota tej transakcji wyniosła 40 milionów euro.

Tym samym 50-krotny reprezentant Korei Południowej wraca na hiszpańskie boiska, które doskonale zna z występów w Valencii oraz Mallorce. Teraz utalentowany pomocnik spróbuje swoich sił w jeszcze silniejszym zespole, licząc na zdobywanie kolejnych trofeów z Atletico Madryt. W drużynie Los Rojiblancos będzie występował z numerem „7” na koszulce.

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Kang-In Lee reprezentował barwy PSG od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się na Parc des Princes ze wspomnianej wyżej Mallorki za 22 miliony euro. W koszulce francuskiego giganta rozegrał łącznie 124 spotkania, strzelił 16 goli i zanotował 16 asyst. W tym czasie sięgnął między innymi po dwa triumfy w Lidze Mistrzów oraz trzy tytuły mistrza Ligue 1.