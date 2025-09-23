Tebas broni pomysłu rozegrania meczu Barcelony w USA. Oto jego argumenty

La Liga broni pomysłu rozegrania meczu ligowego poza Hiszpanią. Prezes Javier Tebas podkreśla, że fani w Stanach Zjednoczonych także zasługują na możliwość oglądania swoich ulubionych drużyn na żywo.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski, Fermin Lopez

Tebas odpiera krytykę i wskazuje na kibiców w USA

La Liga ponownie rozważa pomysł przeniesienia jednego meczu do Stanów Zjednoczonych. Tym razem chodzi o pojedynek pomiędzy Villarreal i Barceloną. Prezes Javier Tebas broni tego rozwiązania i twierdzi, że futbol powinien docierać do kibiców na całym świecie.

– To tylko jeden mecz. Przeniesienie go na inny kontynent pozwoli rozwijać naszą markę – stwierdził Tebas. Jak ujawnił, wyjaśniał tę koncepcję nawet europejskiemu komisarzowi ds. sportu i uznał, że sprzeciw wobec inicjatywy jest niemal sekciarski.

Zdaniem szefa La Liga kibiców nie można już definiować tylko jako obecnych na stadionie. – Dwadzieścia lat temu fanem był ten, kto siedział na trybunach. Teraz wirtualne trybuny obejmują cały świat – dodał.

Tebas podał przykład Villarreal, który prowadzi aż 50 szkółek piłkarskich w USA, w tym 10 na Florydzie. – Czy ci młodzi piłkarze i ich rodziny nie są kibicami? – pytał retorycznie.

Prezes ligi przypomniał również, że to właśnie fani finansują futbol. – To nie nadawcy płacą klubom, lecz kibice, którzy wykupują subskrypcje – zaznaczył.

Według Tebasa rozegranie jednego spotkania w Stanach Zjednoczonych nie byłoby problemem, ale okazją. Dzięki temu sympatycy La Liga w Ameryce mogliby na własne oczy zobaczyć swoje drużyny i poczuć atmosferę hiszpańskiej ligi.

